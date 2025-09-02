eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von eToro zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 46,77 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der eToro-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 46,77 USD. Den Tageshöchststand markierte die eToro-Aktie bei 46,97 USD. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 46,49 USD. Bei 46,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.552 eToro-Aktien umgesetzt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eToro am 12.08.2025.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.06.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der eToro-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 15.06.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

