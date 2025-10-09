DAX24.656 +0,2%Est505.632 -0,3%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,97 -0,2%Gold4.009 -0,7%
eToro Aktie News: eToro legt am Donnerstagnachmittag zu

09.10.25 16:09 Uhr
eToro Aktie News: eToro legt am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 41,59 USD nach oben.

Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 41,59 USD. Bei 41,68 USD markierte die eToro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 21.246 eToro-Aktien den Besitzer.

eToro veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.06.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 15.06.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von eToro.

Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,21 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

