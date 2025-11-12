DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.321 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
eToro Aktie News: eToro zeigt sich am Nachmittag gestärkt

12.11.25 16:08 Uhr
eToro Aktie News: eToro zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von eToro zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 41,35 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,35 USD. Bei 42,79 USD erreichte die eToro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,75 USD. Bisher wurden heute 108.950 eToro-Aktien gehandelt.

Am 10.11.2025 äußerte sich eToro zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.06.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,32 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

