eToro Aktie News: eToro zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von eToro zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 41,35 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,35 USD. Bei 42,79 USD erreichte die eToro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,75 USD. Bisher wurden heute 108.950 eToro-Aktien gehandelt.

Am 10.11.2025 äußerte sich eToro zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.06.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,32 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

