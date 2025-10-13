eToro Aktie News: eToro zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

eToro im Blick

Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die eToro-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 39,19 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die eToro-Aktie bis auf 39,61 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eToro-Aktien beläuft sich auf 18.248 Stück.

eToro veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von eToro wird am 10.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

