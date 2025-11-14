eToro Aktie News: eToro am Nachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich eToro

Die Aktie von eToro zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 39,96 USD nach oben.

Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 39,96 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die eToro-Aktie bei 40,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,13 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.749 eToro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eToro am 10.11.2025.

Voraussichtlich am 16.06.2026 dürfte eToro Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.06.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von eToro.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,33 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren