DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.026 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1619 -0,2%Öl64,55 +2,3%Gold4.104 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net? Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net?
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich eToro

eToro Aktie News: eToro am Nachmittag auf grünem Terrain

14.11.25 16:08 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von eToro zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 39,96 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
31,80 EUR -2,40 EUR -7,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 39,96 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die eToro-Aktie bei 40,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,13 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.749 eToro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eToro am 10.11.2025.

Voraussichtlich am 16.06.2026 dürfte eToro Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.06.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von eToro.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,33 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu eToro

DatumMeistgelesen
Wer­bung