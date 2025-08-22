DAX24.329 -0,1%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,99 -3,1%Dow45.412 -0,5%Nas21.508 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,64 +1,3%Gold3.373 ±0,0%
Blick auf Aktienkurs

eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Verlusten

25.08.25 16:10 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eToro. Zuletzt ging es für die eToro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 45,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
38,80 EUR 0,40 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:48 Uhr ging es für die eToro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 45,31 USD. Im Tief verlor die eToro-Aktie bis auf 45,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,52 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.883 eToro-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 hat eToro die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,18 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

