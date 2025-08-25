eToro Aktie News: eToro tendiert am Nachmittag um Nulllinie

So bewegt sich eToro

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von eToro. Zum Vortag unverändert notierte die eToro-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 44,75 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:47 Uhr bei der eToro-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 44,75 USD. Zwischenzeitlich stieg die eToro-Aktie sogar auf 45,02 USD. Die eToro-Aktie sank bis auf 44,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,53 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.723 eToro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2025 lud eToro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Voraussichtlich am 16.06.2026 dürfte eToro Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Am 15.06.2027 wird eToro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

