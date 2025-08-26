eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 45,19 USD.

Die eToro-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 45,19 USD abwärts. Die eToro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,97 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,03 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.649 eToro-Aktien den Besitzer.

eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.06.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,17 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren