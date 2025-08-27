eToro Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von eToro
Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eToro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 44,31 USD abwärts.
Die eToro-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 44,31 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die eToro-Aktie bis auf 44,25 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 44,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 15.758 eToro-Aktien.
eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von eToro wird am 16.06.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,17 USD im Jahr 2025 aus.
