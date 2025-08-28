eToro Aktie News: eToro verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von eToro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 43,82 USD.

Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 43,82 USD ab. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 43,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,41 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 10.255 eToro-Aktien.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eToro am 12.08.2025.

eToro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 16.06.2026 präsentieren. Am 15.06.2027 wird eToro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

