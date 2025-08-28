DAX23.940 -0,4%ESt505.363 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.504 -0,3%Nas21.491 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1700 +0,2%Öl68,15 -0,2%Gold3.440 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2 tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Aktie im Fokus

eToro Aktie News: eToro verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

29.08.25 16:10 Uhr
eToro Aktie News: eToro verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktie von eToro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 43,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
37,60 EUR -0,20 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 43,82 USD ab. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 43,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,41 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 10.255 eToro-Aktien.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eToro am 12.08.2025.

eToro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 16.06.2026 präsentieren. Am 15.06.2027 wird eToro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu eToro

DatumMeistgelesen
Wer­bung