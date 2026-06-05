Etropal AD präsentierte Quartalsergebnisse
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Etropal AD hat am 04.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,4 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,8 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.net
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