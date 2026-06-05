Etropal AD präsentierte Quartalsergebnisse

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,4 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,8 Millionen EUR.

Etropal AD hat am 04.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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