E.ON-Aktie kaum verändert: E.ON verbessert bereinigten Konzerngewinn 2021 deutlich

Wer als Trader erfolgreich sein will, benötigt neben einer geldwerten Strategie auch einen guten Broker und die entsprechenden Trading-Tools. Im Trading-Seminar um 18 Uhr stellt Ihnen Profi Rene Berteit seinen Trading-Werkzeugkasten Schritt für Schritt vor.

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vor Fed-Zinsentscheid deutlich im Plus -- BMW rechnet mit kräftigem Gewinnplus -- E.ON verbessert bereinigten Konzerngewinn -- Alibaba, VW, Bayer, SYNLAB, Nagarro im Fokus

IEA erwartet geringere Ölförderung in Russland. Banken-Aktien steigen vor erwarteter US-Leitzinserhöhung. Bundeskabinett will Verträge mit BioNTech, CureVac & Co für Impfstoffversorgung abschließen. Ukraine-Verhandlungen: Russlands Außenminister sieht Hoffnung auf Kompromiss. Ukraine-Krieg mit "substanziellen Risiken für deutsche Konjunktur".