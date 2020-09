Etwas weniger und kürzere Staus im Sommer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Corona hat im Reisesommer 2020 für freiere Fahrt auf den Straßen gesorgt. Der ADAC zählte an den 13 Sommerferien-Wochenenden insgesamt 58 400 Staus, wie er am Donnerstag in München mitteilte. Das sind 1700 weniger als an den zwölf Ferienwochenenden des Vorjahres. In die Auswertung fließen jeweils Freitag bis Sonntag aller Wochenenden ein, an denen in mindestens einem Bundesland Sommerferien sind. Die Staus waren zudem kürzer: 2020 waren sie zusammen 98 400 Kilometer lang, das sind 33 400 weniger als vergangenes Jahr.

Allerdings war der Reisesommer zweigeteilt: Vor allem an den ersten Reisewochenenden Ende Juni und Anfang Juli sei wenig Verkehr mit rund einem Viertel weniger Staus gewesen, erklärte der ADAC. "Im Verlauf der weiteren Reisewochenenden bis zum 13. September scheint die Sorge vor Corona und den damit verbundenen Beschränkungen aber einer größeren Reiselust gewichen zu sein, denn die Stauzahlen lagen zeitweise sogar über denen von 2019."

Das staureichste Wochenende war vom 11. bis 13. September. An ihm zählte der ADAC 5700 Staus. Die im Verhältnis zur Autobahnlänge meisten Staus im Urlauberverkehr gab es auf dem Münchner Autobahnring, der A99. Dahinter folgen die A8 Karlsruhe - München - Salzburg und die A1 Heiligenhafen - Hamburg - Köln - Saarbrücken./ruc/DP/zb