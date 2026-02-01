DAX25.145 -0,5%Est506.126 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 -3,7%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.146 -1,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,72 +0,1%Gold5.153 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ether & Co. sinken -- Bayer, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Hochtief: Eierlegende Wollmilchsau Hochtief: Eierlegende Wollmilchsau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

EU-Abgeordnete könnten Votum über US-Handelsabkommen stoppen

23.02.26 12:43 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Das Europäische Parlament könnte eine wichtige Abstimmung über das Handelsabkommen mit den USA auf Eis legen. Hintergrund ist das Urteil des Supreme Court, wonach die weltweiten Zölle von Präsident Donald Trump rechtswidrig sind.

Wer­bung

Die mögliche Unterbrechung erfolgt, nachdem Trump am Samstag erklärt hatte, er werde einen vorübergehenden weltweiten Zoll von 10 Prozent auf 15 Prozent anheben. Dieser ersetzt viele der Abgaben, die die Richter für illegal erklärt hatten.

Die EU hatte bereits im vergangenen Jahr eine politische Handelsvereinbarung mit den USA erzielt. Das Parlament hatte an der Ratifizierung von Rechtstexten gearbeitet, die Zölle auf US-Industriegüter senken würden. Das Urteil des Supreme Court und Trumps Reaktion darauf haben jedoch in Europa Unsicherheit ausgelöst.

"Reines Zollchaos der US-Regierung. Niemand wird mehr daraus schlau", schrieb Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses des Parlaments und wichtiger Unterhändler für den Rechtspakt, am Wochenende in einem Beitrag auf X.

Wer­bung

Die Bedingungen des sogenannten Turnberry-Abkommens zwischen der EU und den USA sowie die Rechtsgrundlage, auf der es basierte, hätten sich geändert. "Ich werde dem Verhandlungsteam daher vorschlagen, die gesetzgeberische Arbeit auszusetzen, bis wir eine ordnungsgemäße rechtliche Bewertung und klare Zusagen von US-Seite haben", erklärte er.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 06:44 ET (11:44 GMT)