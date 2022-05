EU-Abkommen soll Milliardeninvestitionen in Partnerländer fördern

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission und die Europäische Investitionsbank (EIB) werden Milliardeninvestitionen in Partnerländern wie Moldau fördern. Am Dienstag unterzeichneten Vertreter der beiden Institutionen ein Garantieabkommen, das Kredite zu günstigen Konditionen ermöglichen soll. Insgesamt geht es um bis zu 26,7 Milliarden Euro für Sektoren wie erneuerbare Energie, Digitales, Verkehr und Gesundheit, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Gelder sollen Initiativen des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD) finanzieren, unter anderem in den Westbalkanländern. Konkret würden mit den Mitteln etwa Straßen in Moldau modernisiert, die Straßenbahn in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo verbessert sowie eine Wasseraufbereitungsanlage im ägyptischen Kairo ausgebaut, sagte der für EU-Nachbarschaft zuständige Kommissar Olivér Várhelyi. Er kündigte auch an, dass die Kommission in den kommenden Tagen einen konkreteren Plan vorlegen werde, um den Wiederaufbau der Ukraine zusammen mit der EIB zu unterstützen./dub/DP/eas