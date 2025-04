EU antwortet

Auch am Montag dominieren an den US-Börsen weiter die Bären. Im Fokus bleibt Präsident Donald Trump mit seiner Zollpolitik. Nun reagiert auch die EU.

Der Dow Jones stieg mit einem Abschlag von 1,14 Prozent bei 37.879,65 Punkten in den ersten Handelstag der Woche ein, baut die Verluste jedoch kurz darauf sichtlich aus.

Der NASDAQ Composite ging daneben 3,91 Prozent tiefer bei 14.978,03 Zählern in die Sitzung und behält die tiefrote Tendenz bei. Der marktbreite S&P 500 verlor zur Startglocke 2,37 Prozent auf 4.953,79 Punkte und hält sich unter die psychologisch wichtigen 5.000er-Marke.

EU bietet Aufhebungsvereinbarung auf Industriegüter-Zölle an

Die US-Regierung hatte deutlich gemacht, dass sie an ihrer drastischen Wirtschaftspolitik mit hohen Extrazöllen auf Importe aus der ganzen Welt festhalten will. Daran ändert auch die von Trump signalisierte Gesprächsbereitschaft mit den betroffenen Ländern nichts.

Bleibt das so und reagieren die wichtigsten Handelspartner Europäische Union und China mit Gegenzöllen, wird das nach Ansicht der meisten Experten die Weltkonjunktur abwürgen. Deshalb haben offenkundig auch die Optimisten unter den Anlegern die Hoffnung auf Besserung verloren und wollen ihre Aktien loswerden. Gleichwohl signalisierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Verhandlungsbereitschaft mit den USA trotz der Zollentscheidungen von Trump. Die EU bietet den USA eine Vereinbarung zur gegenseitigen Aufhebung aller Zölle auf Industriegüter an.

Angst-Barometer VIX auf Höchststand seit August

Wie hoch die Verunsicherung an den Märkten ist, zeigt auch ein Blick auf VIX-Index an der Terminbörse von Chicago. Dieser gilt als Gradmesser für die "Angst" von Anlegern und notiert aktuell so hoch wie zuletzt im August letzten Jahres.

US-Leitzinsen bleiben im Fokus

Für etwas Erleichterung an den Börsen sorgt aktuell, dass die Märkte derzeit mit Lockerungen des US-Leitzinses bis zum Jahresende in Höhe von insgesamt etwas mehr als ein Prozentpunkt rechnen, um die Konjunktur zu stützen. Allerdings hatte Notenbankchef Jerome Powell erst am Freitag gesagt, dass die Fed wegen eines durch die Zölle verursachten Inflationsanstiegs in höchster Alarmbereitschaft sei. Dies spricht eher gegen sinkende Zinsen, zumindest in der nahen Zukunft.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX