EU-Arzneimittelbehörde entscheidet am Dienstag über Corona-Impfstoff von J&J

DEN HAAG (AFP)--Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will am kommenden Dienstag ihre Einschätzung zur Sicherheit des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson bekannt geben. Das teilte ein Sprecher am Freitag in Amsterdam mit. Anfang der Woche waren die Impfungen mit dem Vakzin in den USA nach vereinzelten Fällen schwerer Blutgerinnsel vorläufig gestoppt worden. Auch die Auslieferung des Impfstoffs nach Europa wurde verschoben. Das Corona-Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson ist in der EU bereits zugelassen, wurde jedoch noch nicht verabreicht. In den vergangenen Wochen hatten bereits Thrombosefälle beim Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens Astrazeneca in Europa für Schlagzeilen gesorgt.

April 16, 2021 11:38 ET (15:38 GMT)