EU-Außenbeauftragte warnt vor Krieg im All

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat vor möglichen kriegerischen Auseinandersetzungen im Weltall gewarnt. Bei einer Europäischen Weltraumkonferenz in Brüssel sagte sie, das All sei genauso umkämpft wie das Land, das Meer, die Luft oder der Cyberspace. Es gebe bereits jetzt hybride Kriegsführung im All, etwa durch die Störung von satellitengestützten Navigationssystemen wie GPS oder Galileo.

Kallas erinnerte auch an einen Vorfall, bei dem Russland eine Anti-Satelliten-Rakete getestet habe. Die EU müsse sich daher darauf vorbereiten, ihre Sicherheit auch im All zu verteidigen. "Die Sicherheit unserer Satelliten ist die Sicherheit unserer Gesellschaften", betonte die EU-Außenbeauftragte. Bislang arbeiteten die EU-Staaten in diesem Bereich oftmals noch alleine, daher mahnte Kallas zu mehr Zusammenarbeit./gut/DP/jha