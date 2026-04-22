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EU-Automarkt wächst im März deutlich - Zuwachs auch im ersten Quartal

23.04.26 06:04 Uhr
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Automarkt in der Europäischen Union (EU) ist im März deutlich gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Neuzulassungen von Pkw um 12,5 Prozent auf 1,158 Millionen Autos, wie der Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Im ersten Quartal ergab sich damit ein Plus von 4 Prozent auf 2,823 Millionen Autos. Der Anteil vollelektrisch angetriebener Autos zog im Jahresvergleich von 15,2 auf 19,4 Prozent an.

Im März gab es auf den großen Märkten Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien insgesamt Zuwächse. Marktführer in der EU blieb der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern mit seinen Marken, die zusammengenommen ein Plus von 7,8 Prozent erzielten. Unter den VW (Volkswagen (VW) vz)-Marken gab es beim Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche vz) einen Rückgang um 14,5 Prozent.

Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit 6,8 Prozent nicht ganz so deutlich zulegen wie der VW-Konzern. BMW verzeichnete ein Plus von 19,8 Prozent, während Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) 3,8 Prozent mehr Autos absetzte. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit 155 Prozent und Tesla mit mehr als 100 Prozent Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr./jha/he

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