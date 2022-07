EU befürchtet Aufrüstung krimineller Banden mit Waffen aus Ukraine

PRAG (dpa-AFX) - Die EU befürchtet, dass sich die Mafia und andere kriminelle Netzwerke Waffen aus der Ukraine besorgen. Es gebe Anzeichen für Schmuggel und man wisse aus Erfahrung, dass Waffen während und nach Konflikten zirkulierten, erklärte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Montag am Rande eines Innenministertreffens in Prag. Als Negativ-Erfahrung nannte Johansson die Entwicklungen im Zuge des Jugoslawien-Kriegs in den 90er Jahren. "Wir haben noch immer Probleme mit Schusswaffen, die da zu organisierten kriminellen Gruppen geschmuggelt wurden", sagte sie mit Blick auf Gewalt durch kriminelle Netzwerke in Europa.

Als Reaktion auf diese Gefahren verstärkt die EU nach Angaben von Johansson nun die Zusammenarbeit mit der an die Ukraine grenzenden Republik Moldau. Dort soll eine "Unterstützungsstelle für innere Sicherheit und Grenzmanagement" helfen, das Vorgehen gegen den Schusswaffenhandel effektiver zu machen. Zudem soll es auch Hilfe im Kampf gegen Menschenhandel, Terrorismus, Cyberkriminalität und Drogenhandel leisten.

In der Unterstützungsstelle werden unter anderem Experten der EU-Polizeibehörde Europol, der Grenzschutzagentur Frontex sowie der nationalen Strafverfolgungsbehörden in der EU arbeiten./aha/DP/men