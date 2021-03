EU-Behörde EMA empfiehlt weiter Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca

Amsterdam (Reuters) - Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA sieht den Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca als sicher an.

Die EMA sei weiterhin der Ansicht, dass die Vorteile des Vakzins die Risiken überwögen, teilte die EU-Behörde am Donnerstag mit. "Die Impfung ist sicher und wirksam", sagte EMA-Chefin Emer Cooke. Der Sicherheitsausschuss der EMA empfehle aber, ein höheres Bewusstsein für Risiken zu schaffen und dass diese im Beipackzettel der Impfung berücksichtigt werden. Die EMA hatte eine Überprüfung eingeleitet, nachdem Fälle von seltenen Thrombosen nach der Impfung zu einem Impfstopp mit dem Mittel in mehr als einem Dutzend Ländern, darunter auch Deutschland, geführt hatten.

Die EMA erklärte, der Impfstoff sei nicht mit einem Anstieg des Gesamtrisikos von Blutgerinnseln verbunden. Es gebe auch keine Hinweise auf Probleme im Zusammenhang mit bestimmten Chargen des Vakzins oder bestimmten Produktionsstätten. Die EMA habe aber einen Zusammenhang zwischen sehr seltenen Fällen von Blutgerinnseln, einschließlich seltener Fälle von Hirnvenenthrombosen, nicht definitiv ausschließen können. Die Behörde wolle ihre Empfehlung um eine Erläuterung der möglichen Risiken aktualisieren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte die Impfungen am Montag auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts wegen sieben seltener Fälle von Hirnvenenthrombosen gestoppt, die bei Personen auftraten, die mit Astrazeneca geimpft wurden. Mittlerweile ist in Deutschland ein achter Fall hinzugekommen. Betroffen sind vor allem Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Laut Paul-Ehrlich-Institut sind drei Personen gestorben.

Das Bundesinstitut für Impfstoffe war zu seiner Empfehlung gekommen, da die Anzahl der Fälle unter den 1,6 Millionen mit Astrazeneca Geimpften statistisch signifikant höher sei als die Anzahl von Hirnvenenthrombosen, die normalerweise in der Bevölkerung auftreten - etwa ein Fall wäre zu erwarten gewesen.

Astrazeneca hat erklärt, kein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln in Zusammenhang mit dem Mittel zu sehen. Der EMA lagen bis zum 10. März 30 Fälle von thromboembolischen Vorfällen unter fast fünf Millionen Astrazeneca-Geimpften vor.

Großbritanniens Arzneimittelbehörde MHRA erklärte am Donnerstag, keine Hinweise dafür zu sehen, dass der Impfstoff Blutgerinnsel verursacht. Man untersuche aber auch eine sehr seltene Art von Hirnvenenthrombosen. "Die verfügbaren Beweise deuten nicht darauf hin, dass Blutgerinnsel in Venen durch den Covid-Impfstoff von Astrazeneca verursacht werden", teilte die MHRA mit. "Eine weitere, detaillierte Überprüfung von fünf britischen Berichten über eine sehr seltene und spezifische Art von Blutgerinnseln in den Hirnvenen, die zusammen mit verminderten Blutplättchen auftraten, ist im Gange."