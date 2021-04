EU-Behörde gibt grünes Licht für Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) kann in der EU nach Prüfung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) uneingeschränkt verwendet werden. Der Wirkstoff könne in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit./ab/DP/stw