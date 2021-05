EU-Behörde gibt grünes Licht für Impfstoff für Kinder

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech (BioNTech (ADRs)) und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren. Das teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Es ist der erste Impfstoff in der EU, der auch für Menschen unter 16 zugelassen ist./ab/DP/stw