EU bereitet Vergeltungsmaßnahmen für mögliche US-Zölle auf Autos vor

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union wappnet sich für Vergeltungsschritte, sollte US-Präsident Donald Trump höhere Zölle auf Autos aus der EU verhängen.

Für diesen Fall bereite man eine Liste von Ausgleichsmaßnahmen vor, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Donnerstag auf einer Konferenz in Brüssel. "Und das haben wir unseren amerikanischen Partnern klargemacht." Ziel der Reise von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nächste Woche nach Washington sei eine Deeskalation der Spannungen. Zudem solle Juncker bei Gesprächen mit Trump am 25. Juli ausloten, ob es ein Forum für Handelsgespräche gebe. Der Verzicht der EU auf Zölle auf US-Autos kann nach Malmströms Worten nur Teil eines größeren Handelsabkommens sein.

Die EU hat bereits mit Gegenmaßnahmen reagiert, als Trump Zölle von 25 Prozent auf Stahlimporte und zehn Prozent auf Aluminium verhängte.