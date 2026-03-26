DAX22.608 -1,5%Est505.570 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -0,5%Nas21.678 -1,2%Bitcoin60.128 -2,5%Euro1,1543 -0,2%Öl106,5 +3,2%Gold4.435 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- US-Börsen leichter erwartet -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Porsche-Aktie mit Abschlag: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn Porsche-Aktie mit Abschlag: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn
Pivotal-Point Nachverfolgung Groupon (GRPN): 296 Mio. USD Cash-Polster und 12 % Buchungsplus stoppen den Abverkauf! Pivotal-Point Nachverfolgung Groupon (GRPN): 296 Mio. USD Cash-Polster und 12 % Buchungsplus stoppen den Abverkauf!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung

EU beschließt endgültig neue Regeln für Gewässer-Schutz

26.03.26 13:37 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Gewässer in der EU sollen künftig besser vor Chemikalien geschützt werden. Auch für sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) werden bestimmte Grenzwerte eingeführt. Nach den Mitgliedstaaten hat nun das Europäische Parlament final grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Im September hatten sich Unterhändler des Parlaments und der EU-Staaten bereits darauf verständigt.

Wer­bung

Neue Regeln gelten nach der Abstimmung künftig auch für bestimmte Schmerzmittel und Pestizide. Die Staaten müssen die Vorgaben bis Ende 2027 in nationales Recht umsetzen und haben dann bis 2039 Zeit, um die neuen Standards für Oberflächengewässer und Grundwasser zu erfüllen. Für manche Stoffe sollen die Vorgaben bereits ab 2033 eingehalten werden.

PFAS können sich in der Umwelt anreichern

PFAS - auch Ewigkeitschemikalien genannt - kommen nicht natürlich in der Umwelt vor und überdauern je nach Stoff extrem lange. Dabei können sie sich immer mehr anreichern. PFAS stehen unter anderem im Verdacht, Leberschäden sowie Nieren- und Hodenkrebs zu verursachen. Von PFAS sind auch deutsche Gewässer betroffen. Seit Januar müssen die EU-Staaten die PFAS-Gehalte im Trinkwasser systematisch überwachen, um neue europaweite Grenzwerte einzuhalten.

Für die Wirtschaft sind die PFAS-Chemikalien hingegen wichtig. Aufgrund ihrer einzigartigen Merkmale werden die Substanzen in einer großen Zahl vor allem in industriellen Produkten und Alltagsgegenständen verwendet - von Anoraks über Pfannen bis hin zu Kosmetik./wea/DP/stk