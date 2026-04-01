DAX24.120 -0,3%Est505.881 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,02 -2,4%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.524 -0,5%Euro1,1691 -0,2%Öl101,7 +0,1%Gold4.738 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Tesla überrascht positiv -- Siemens Energy, VW, ServiceNow, STMicroelectronics, Sk hynix, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon & Co, Honeywell, Netflix im Fokus
Top News
Holt der Realitätscheck die LPKF-Aktie ein? Anleger nehmen nach Kurssprung Gewinne mit Holt der Realitätscheck die LPKF-Aktie ein? Anleger nehmen nach Kurssprung Gewinne mit
Netflix legt neues milliardenschweres Rückkaufprogramm auf - Aktie reagiert mit Kursplus Netflix legt neues milliardenschweres Rückkaufprogramm auf - Aktie reagiert mit Kursplus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU beschließt neue Russland-Sanktionen - Kredit für Ukraine

23.04.26 14:49 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU hat neue Russland-Sanktionen beschlossen und den Weg für ein 90 Milliarden schweres Unterstützungsdarlehen für die Ukraine freigemacht. Einen Tag nach dem Ende der Blockade des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gab die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss der formellen Entscheidungsverfahren für die beiden Projekte bekannt. Damit können die neuen Sanktionen in Kraft gesetzt und die Auszahlung der ersten Darlehensbeträge an die Ukraine geplant werden.

Für die Ukraine ist vor allem das Geld wichtig. Es soll dem Land die Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und es vor einer Staatspleite bewahren. Das neue Sanktionspaket zielt unterdessen besonders darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. Zudem sollen weitere Finanzinstitute vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten und zusätzliche Handelsbeschränkungen erlassen werden. Das Paket war von Ungarn sowie der Slowakei blockiert worden.

Um Orban und den slowakischen Regierungschef Robert Fico zur Aufgabe ihrer Vetos zu bewegen, hatte die Ukraine am Dienstag die Wiederaufnahme des Betriebs der Druschba-Pipeline ermöglicht. Über diese wird russisches Öl über das ukrainische Staatsgebiet nach Ungarn und in die Slowakei geliefert./aha/DP/jha