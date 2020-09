EU beschließt vorläufige Äquivalenz für britische Clearing-Stellen

Von Laurence Norman

LONDON (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat eine befristete Äquivalenz-Entscheidung getroffen, die es EU-Unternehmen erlaubt, bis Juni 2022 weiterhin britische Clearing-Stellen zu nutzen. EU-Beamte sagten, dass die Entscheidung den EU-Finanzmarktteilnehmern zusätzliche 18 Monate geben wird, um ihr Engagement bei britischen Clearing-Stellen abzubauen, sobald Großbritannien seine Post-Brexit-Übergangsperiode beendet und aufhört, die EU-Regeln zu befolgen.

"Wir treffen diese Entscheidung, um unsere finanzielle Stabilität zu schützen", erklärte Valdis Dombrovskis, ein Vizepräsident der Europäischen Kommission, auf Twitter. Nach dem 31. Dezember wird Großbritanniens große Finanzdienstleistungsbranche die automatische Genehmigung der Aufsichtsbehörden verlieren, an Kunden in den 27 EU-Mitgliedsländern zu verkaufen.

Großbritannien verfügt über die größten Clearinghäuser in Europa, wobei ein beträchtlicher Prozentsatz der in Euro denominierten Geschäfte immer noch in London abgewickelt wird. Zentrale Clearing-Stellen ermöglichen es den Banken, Währungs-, Zins- und andere Geschäfte an einem einzigen Ort zusammenzufassen, wo die Banken ihre Risiken ausgleichen und den Kapitalbedarf insgesamt minimieren können.

