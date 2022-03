EU beschließt Ziel für Mikrochip-Produktion: 20 Prozent bis 2030

VERSAILLES (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollen bei der Mikrochip-Produktion bis 2030 einen Weltmarktanteil Europas von 20 Prozent erreichen. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Erklärung eines EU-Gipfels in Versailles hervorgeht, stellen sie sich damit hinter ein entsprechendes Ziel der EU-Kommission. Diese hatte im Februar den sogenannten Chips Act vorgeschlagen, der verhindern soll, dass Europa weiter von anderen Regionen wie Asien oder den USA abgehängt wird. Die Produktion von Halbleitern in der EU soll demnach vervierfacht werden. Derzeit gibt es international einen Mangel an Mikrochips, der in Deutschland vor allem die Autoindustrie trifft.

Als weitere "sensibelste Bereiche", in denen die Abhängigkeiten reduziert werden sollen, werden kritische Rohstoffe, Gesundheit, Digitales und Lebensmittel genannt. Es soll etwa die Produktion von Arzneimitteln in Europa unterstützt werden. Zudem sollen in der EU mehr pflanzliche Proteine erzeugt und damit die Abhängigkeit von Importen gesenkt werden. Die EU-Kommission wird aufgefordert, so schnell wie möglich Optionen vorzustellen, wie man steigenden Lebensmittelpreisen und globaler Ernährungssicherheit begegnen kann./mjm/DP/ngu