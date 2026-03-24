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EU bremst Einführung von Metas Smartglasses - Agentur

25.03.26 13:54 Uhr
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DOW JONES--

EU bremst offenbar Einführung von Metas Smartglasses

Die Europäische Union bremst Meta laut einem Agenturbericht bei der Einführung seiner gemeinsam mit Essilorluxottica herstellten Ray-Ban-Smart-Brillen. Wie Bloomberg unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle schreibt, liegt das Problem in den EU-Vorschriften zu Batterien und Künstlicher Intelligenz (KI). Demnach befindet sich der Facebook-Mutterkonzern in Gesprächen mit der EU über ein Gesetz, wonach dort verkaufte Geräte ab 2027 mit herausnehmbaren Batterien ausgestattet sein müssen. Laut dem Bericht strebt Meta eine Ausnahmeregelung für seine mit KI ausgestatteten Ray-Ban-Brillen und andere Smartglasses an.

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Essilorluxottica lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)

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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
16.03.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformBernstein Research
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
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16.03.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformBernstein Research
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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