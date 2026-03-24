EU bremst Einführung von Metas Smartglasses - Agentur
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DOW JONES--
EU bremst offenbar Einführung von Metas Smartglasses
Die Europäische Union bremst Meta laut einem Agenturbericht bei der Einführung seiner gemeinsam mit Essilorluxottica herstellten Ray-Ban-Smart-Brillen. Wie Bloomberg unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle schreibt, liegt das Problem in den EU-Vorschriften zu Batterien und Künstlicher Intelligenz (KI). Demnach befindet sich der Facebook-Mutterkonzern in Gesprächen mit der EU über ein Gesetz, wonach dort verkaufte Geräte ab 2027 mit herausnehmbaren Batterien ausgestattet sein müssen. Laut dem Bericht strebt Meta eine Ausnahmeregelung für seine mit KI ausgestatteten Ray-Ban-Brillen und andere Smartglasses an.
Essilorluxottica lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/sha
(END) Dow Jones Newswires
March 25, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)
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