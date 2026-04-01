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EU-Chefdiplomatin Kallas: Kritik an Europa ist 'unfair'

09.04.26 15:08 Uhr

ABU DHABI (dpa-AFX) - EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas hat Kritik an einem angeblich mangelnden Einsatz Europas im Krieg im Nahen Osten als "unfair" zurückgewiesen. "Natürlich können wir alle mehr tun", sagte sie dem Sender CNN bei einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber auch in Europa gebe es Sicherheitsprobleme. "Seit vier Jahren tobt der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir haben nicht wirklich gesehen, dass die Golfstaaten uns dort helfen." Es könne "keine Einbahnstraße sein", "dass es nur in diese Richtung geht und es dann keine Reaktion gibt".

Europa habe die Situation nicht verursacht, aber tue gleichzeitig viel für die Region. Kallas erinnerte an den Marineeinsatz in der Region, um das Rote Meer offenzuhalten, die Unterstützung der libanesischen Streitkräfte im Kampf gegen Hisbollah und Hamas, die Unterstützung für die Zwei-Staaten-Lösung oder für die Palästinensische Autonomiebehörde und die Luftabwehr./wea/DP/he