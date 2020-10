EU-Chefunterhändler Barnier bietet Briten intensive Verhandlungen an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Chefunterhändler Michel Barnier hat Großbritannien vorgeschlagen, die Verhandlungen über einen Handelspakt für die Zeit nach der Brexit-Übergangsperiode noch einmal deutlich zu intensivieren. "Ich habe dem britischen Team angeboten, in der wenigen noch verbleibenden Zeit intensiv zu verhandeln, um gegen Ende Oktober die von uns gewünschte Vereinbarung zu erzielen", sagte Barnier nach Beratungen mit den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel. Er wolle die kommende Woche komplett in London sein und wenn nötig auch das Wochenende über. Dann seien Verhandlungen in Brüssel vorgesehen. "Wir bleiben bis zum letzten (...) Tag verfügbar", betonte Barnier.

Großbritannien hat die EU Ende Januar verlassen, ist aber noch bis Jahresende Mitglied des europäischen Binnenmarkts und der Zollunion. Sollte es bis dahin keine Einigung über die künftigen Handelsbeziehungen geben, könnte dies schwerwiegende Konsequenzen für Unternehmen und zum Beispiel das EU-Fischereigewerbe haben. Die EU-Seite hält einen Abschluss der Verhandlungen bis Ende Oktober für nötig, damit ein etwaiger Vertrag noch ratifiziert werden kann./aha/DP/fba