EU-Diplomat - Brexit-Deal könnte noch am Mittwoch kommen

Brüssel (Reuters) - Die EU und Großbritannien könnten sich einem ranghohen EU-Diplomaten noch an diesem Mittwoch auf ein Handelsabkommen nach dem Brexit verständigen.

Die EU-Mitgliedsstaaten könnten aufgrund der Kürze der Zeit seine vorläufige Anwendung mit Wirkung zum 1. Januar genehmigen, sagte der Diplomat am Mittwoch. Das EU-Parlament müsste dem später noch zustimmen. Die Frist für eine Zustimmung des Parlaments vor Inkrafttreten eines Abkommens zum Jahreswechsel ist bereits abgelaufen.

Die EU-Kommission hat Insidern zufolge bereits Vertreter der Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, sich für den Fall einer Brexit-Einigung für ein Treffen am Donnerstag bereitzuhalten. Dies sei ihnen auf einer Sitzung mit der Kommission mitgeteilt worden, sagten drei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. "Es scheint, dass der Deal so gut wie da ist", sagte ein Diplomat. Es gehe darum, ob er noch im Laufe des Tages oder am Donnerstag verkündet werde. Vorbereitungen seien eingeleitet worden, eine schnelle vorläufige Umsetzung einer Vereinbarung auf den Wege zu bringen.

Zuletzt drehten sich die seit Monaten laufenden Verhandlungen vor allem um Streitfragen wie die künftigen Fischereirechte und die Regeln für einen fairen Wettbewerb. Großbritannien war deutlich weniger optimistisch, dass noch eine Einigung zustande kommt. Das Vereinigte Königreich ist bereits seit Januar formell nicht mehr Mitglied der EU. Allerdings gilt noch bis zum 31. Dezember eine Übergangsfrist, in der weiter die Regeln der Union greifen. Sollte die Frist ohne neues Abkommen auslaufen, würden für den Handel die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) gelten. Experten rechnen dann mit Chaos an den Grenzen.