BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um regionale Preisunterschiede zu verringern und die Elektrifizierung des Kontinents voranzutreiben, sollen Europas Stromnetze künftig besser verbunden und schneller ausgebaut werden. Unterhändler der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments verständigten sich in Brüssel darauf, Hürden zu beseitigen, die den Ausbau der europäischen Strominfrastruktur bremsen. Das teilten beide Seiten mit.

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Das Paket soll Europa unabhängiger und widerstandsfähiger in der Energieversorgung machen. So sollen konkret etwa Genehmigungen für Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Stromnetze, Speicheranlagen und Ladestationen schneller erteilt werden. Ziel ist unter anderem, dass langfristig etwa mehr günstiger Wind- und Solarstrom dort ankommen soll, wo er gebraucht wird - und so auch regionale Preisunterschiede verringert werden können. Außerdem soll das Energiesystem widerstandsfähiger und besser gegen physische sowie Cyber-Angriffe abgesichert werden.

Grundlage war Vorschlag der EU-Kommission

Grundlage der Verständigung der EU-Staaten war ein Vorschlag der Europäischen Kommission von Dezember. Europas Stromnetze gelten bislang als großes Hindernis für die EU, die Energiepreise zu senken, zu dekarbonisieren und unabhängiger zu werden. EU-Energiekommissar Dan Jørgensen betonte, es werde viel Energie erzeugt, die darauf warte, ans Netz zu gehen - aber die Netze seien noch nicht so weit, wie sie sein sollten.

Ein bekanntes Problem ist etwa, dass in Dänemark erzeugter Strom oft nicht ideal in die deutschen Netze eingespeist werden kann, weil diese nicht ausreichend Kapazität haben. Die Brüsseler Behörde schätzt den Investitionsbedarf für die Stromnetze bis 2040 auf mehr als eine Billion Euro. Die Einigung muss noch formell von Europaparlament und Staaten bestätigt werden./rdz/DP/zb