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EU-Einigung: Mehr wichtige Medikamente in Europa herstellen

12.05.26 06:32 Uhr
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Engpässe bei lebenswichtigen Medikamenten in der EU haben sich Unterhändler in Brüssel auf Regeln geeinigt, um die Produktion von Arzneimitteln leichter mit öffentlichen Geldern unterstützen zu können. Das teilten die Vertreter des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten mit./wea/DP/zb

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09.04.2026Bayer HaltenDZ BANK
05.03.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
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31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
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