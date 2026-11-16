Aktie im Plus: Cosentyx steht bei Jugendlichen vor der EU-Zulassung, Novartis erhält positives Votum

KI-Nachrichtenüberblick

• Das Gremium empfiehlt die Zulassung eines Medikaments für Jugendliche ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis Suppurativa (HS).

• HS ist eine chronische Hautkrankheit, die schmerzhafte Abszesse, Narbenbildung und Beschwerden verursacht.