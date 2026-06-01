EU entlastet Banken bei neuen Handelsregeln

Von Lars Mucklejohn

DOW JONES--Die EU hat vorübergehende Maßnahmen vorgestellt, die sicherstellen sollen, dass europäische Banken durch neue Kapitalregeln für ihre Handelsaktivitäten gegenüber Konkurrenten von der Wall Street nicht benachteiligt werden. Die Europäische Kommission hat "zeitlich befristete" Änderungen an ihrer Umsetzung der sogenannten grundlegenden Überprüfung des Handelsbuchs eingeführt. Laut einer Mitteilung soll dies "sicherstellen, dass der EU-Bankensektor von gleichen Wettbewerbsbedingungen mit internationalen Konkurrenten profitiert".

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Zu den Anpassungen gehört ein "Multiplikator". Dieser soll die Kapitalauswirkungen für EU-Banken für drei Jahre ausgleichen, nachdem die Verordnung Anfang 2027 in Kraft treten soll. Die EU hatte die Umsetzung zuvor bereits zweimal verschoben. Ursprünglich war der Beginn des Jahres 2025 angestrebt worden. Das Vereinigte Königreich hat seinen Zeitplan für die strengsten Regeln um ein Jahr auf Anfang 2028 verschoben.

Die Handelsregeln sind ein Schlüsselelement des Basel-III-Pakets. Dieses wurde 2017 von einer Gruppe von Zentralbanken eingeführt und ist das jüngste in einer Reihe von Abkommen, die im Zuge der Finanzkrise auf den Weg gebracht wurden.

Handelsabteilungen werden durch die Baseler Regeln voraussichtlich erheblich belastet. Diese erhöhen die Notwendigkeit, operationelle und Kreditrisiken in ihren gesamten Geschäftsbereichen zu berücksichtigen. Die Deutsche Bank und BNP Paribas dürften zu den am stärksten betroffenen EU-Banken gehören. Ihre umfangreichen Handelsgeschäfte konkurrieren mit US-Giganten.

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Während die EU den Großteil von Basel III bereits umgesetzt hat, muss Washington noch einen Zeitplan bekannt geben. Zudem hat die Trump-Regierung versucht, die Regeln zu lockern.

"Europas Banken müssen in der Lage sein, zu gleichen Bedingungen mit ihren internationalen Konkurrenten zu konkurrieren", sagte Maria Luís Albuquerque, die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen sowie die Spar- und Investitionsunion. "Diese gezielten und zeitlich befristeten Maßnahmen helfen, gleiche Wettbewerbsbedingungen auf den globalen Finanzmärkten zu erhalten, während wir unser Engagement für die Baseler Standards aufrechterhalten."

Sie fügte hinzu, dass die neuesten Maßnahmen "Sicherheit für EU-Banken bieten" und dem Ausschuss Zeit geben, "die Entwicklungen in anderen wichtigen Rechtsordnungen zu überwachen, bevor der am besten geeignete langfristige Ansatz festgelegt wird".

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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June 04, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)