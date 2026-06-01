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EU erlaubt KfW und französischer Giat gemeinsame Kontrolle von KNDS

18.06.26 13:34 Uhr

Von Mauro Orru

DOW JONES--Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union haben der KfW und der französischen staatlichen Holdinggesellschaft Giat die Genehmigung erteilt, den Rüstungskonzern KNDS als größte Aktionäre gemeinsam zu kontrollieren. Die Transaktion werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die EU-Kommission mit. KNDS ist aus der Fusion des deutschen Unternehmens Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Nexter hervorgegangen, und wird von Giat und Wegmann & Co kontrolliert. Beide halten jeweils einen Anteil von 50 Prozent. Die KfW will einen Anteil von 40 Prozent von Wegmann & Co erwerben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 07:35 ET (11:35 GMT)