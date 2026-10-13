EU erlaubt Nestle Teilverkauf der Wassersparte

13.10.26 14:12 Uhr

DOW JONES--Nestle hat für die Auslagerung seines Wassergeschäfts in ein Joint Venture grünes Licht aus Brüssel erhalten. Die EU-Kommission hat die Transaktion genehmigt, wie die Behörde mitteilte. Nestle will mit Platinum Equity ein Joint Venture gründen und einen 50-prozentigen Anteil an seinem Wasser- und Getränkegeschäft für 3 Milliarden Euro in bar abgeben.

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Die Kommission ist nach eigenen Angaben zu dem Schluss gekommen, dass das angemeldete Vorhaben keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwirft, da die Unternehmen nicht auf denselben oder vertikal verbundenen Märkten tätig sind.

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October 13, 2026 08:13 ET (12:13 GMT)