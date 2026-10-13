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EU erlaubt Nestle Teilverkauf der Wassersparte

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Nestlé SA (Nestle)
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Charts | News | Analysen

DOW JONES--Nestle hat für die Auslagerung seines Wassergeschäfts in ein Joint Venture grünes Licht aus Brüssel erhalten. Die EU-Kommission hat die Transaktion genehmigt, wie die Behörde mitteilte. Nestle will mit Platinum Equity ein Joint Venture gründen und einen 50-prozentigen Anteil an seinem Wasser- und Getränkegeschäft für 3 Milliarden Euro in bar abgeben.

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Die Kommission ist nach eigenen Angaben zu dem Schluss gekommen, dass das angemeldete Vorhaben keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwirft, da die Unternehmen nicht auf denselben oder vertikal verbundenen Märkten tätig sind.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 08:13 ET (12:13 GMT)

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Datum Rating Analyst
11:56 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG

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