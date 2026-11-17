BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die Ausweitung von Entlastungen für energieintensive Unternehmen in Deutschland genehmigt. Das teilten die Brüsseler Behörde und das Bundeswirtschaftsministerium mit.

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Konkret geht es um einen vergünstigten Strompreis für energieintensive Unternehmen (Industriestrompreis) und die sogenannte Strompreiskompensation. Dabei werden Firmen indirekt von Kosten des CO2-Emissionshandels entlastet. Ziel ist es, eine Verlagerung von Produktion ins Ausland zu verhindern.

Deutschland darf demnach bis 2030 mit der Strompreiskompensation 31 Sektoren entlasten, mehr als bisher. Zuvor war dies bereits rückwirkend für das Abrechnungsjahr 2025 zugelassen worden.

Zudem können besonders energieintensive Unternehmen für einen Teil ihres Stromverbrauchs bis Ende des Jahres von beiden Entlastungen gleichzeitig profitieren: Für das Abrechnungsjahr 2026 können 50 Prozent des Verbrauchs, für den eine Strompreiskompensation beantragt wird, zusätzlich bei der Entlastung durch den Industriestrompreis berücksichtigt werden.

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Normalerweise ist das nicht möglich. Die EU-Kommission hat aber ausnahmsweise diese Möglichkeit geschaffen, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise im Nahen Osten abzufedern, die die Energiepreise in die Höhe getrieben hat.

Reiche: Entlastung etwa für Batteriezellen

Besonders Schlüsselindustrien wie Chemie, Stahl, Glas und Batteriezellenfertigung würden dadurch in Deutschland weiter entlastet, teilte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) dazu mit. Sie kündigte an, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, diese Kumulierung länger zu ermöglichen. "Der Strompreis entscheidet mit darüber, wo Unternehmen künftig produzieren und investieren", sagte sie.

Staatshilfe unterliegt in der EU strengen Regeln, um Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden. So soll verhindert werden, dass finanzstarke Länder wie Deutschland und Frankreich ihren Unternehmen unverhältnismäßige Vorteile gegenüber Unternehmen aus kleineren Ländern verschaffen./wea/DP/jha