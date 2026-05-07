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EU erleichtert Unternehmen die Nachhaltigkeitsberichterstattung

03.07.26 13:25 Uhr

DOW JONES--Die EU erleichtert Unternehmen die Information ihrer Aktionäre über Nachhaltigkeitsthemen. Die Europäische Kommission hat am Freitag überarbeitete Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) sowie einen freiwilligen Meldestandard für kleinere Unternehmen angenommen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Damit soll der Verwaltungsaufwand für EU-Unternehmen verringert werden.

Die überarbeiteten "European Sustainability Reporting Standards" (ESRS) sind der Mitteilung zufolge kürzer und klarer. Wichtige Prozesse werden rationalisiert und die weniger Datenpunkte sind obligatorisch. Dadurch dürften die Kosten für die Nachhaltigkeitsberichterstattung pro Unternehmen um mehr als 30 Prozent sinken. Das entspreche dem Ziel der Kommission, die mit den Berichtspflichten verbundenen Belastungen um ein Viertel zu verringern.

Die ESRS decken Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen ab, darunter Klimawandel, biologische Vielfalt und Menschenrechte. Sie liefern Investoren und anderen Interessenträgern Informationen, um die Nachhaltigkeitsrisiken, denen Unternehmen ausgesetzt sind, sowie deren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verstehen.

Der Standard für die freiwillige Berichterstattung biete einen einheitlichen und verhältnismäßigen Referenzrahmen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung kleinerer Unternehmen, die dieser Berichtspflicht nicht unterliegen. Er werde es diesen Unternehmen erleichtern, auf spezifische Anfragen großer Finanzinstitute und Unternehmen nach Nachhaltigkeitsinformationen zu reagieren, teilte die EU-Kommission weiter mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 07:25 ET (11:25 GMT)