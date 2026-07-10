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EU eröffnet Defizitverfahren gegen Bulgarien

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der EU-Finanzminister (Ecofin) hat am Freitag ein Defizitverfahren gegen Bulgarien eröffnet. Der Rat begründete seine Entscheidung mit dem für 2026 geplanten Haushaltsdefizit von 4,1 Prozent in den südosteuropäischen Land und der Erwartung, dass sich auf für 2027 ein Defizit von über 3 Prozent ergeben dürfte.

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"Bulgariens Nutzung der nationalen Ausnahmeklausel für Verteidigungsausgaben im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts hat das Überschreiten der Defizitschwelle von 3 Prozent nicht vollständig erklärt", heißt es in einer Mitteilung. Bulgarien, das erst zu Jahresbeginn den Euro eingeführt hat, soll nun bis 15. Oktober mitteilen, welche Gegenmaßnahmen es zu ergreifen plant.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)

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