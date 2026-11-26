BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Forderungen von Bundeskanzler Friedrich Merz nach einem schlankeren EU-Haushalt dürften nach einer Analyse des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auch zulasten von Menschen in Deutschland gehen. Nach Schätzungen auf Grundlage der Vorschläge für den neuen EU-Haushalt werden demnach ab 2028 rund 207.000 bis 334.000 Menschen weniger mit bestimmten Förderprogrammen etwa für Beschäftigungsförderung erreicht.

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Von 2021 bis 2026 wurden DGB-Angaben zufolge mit den EU-Mitteln für Förderung von Beschäftigung und sozialer Teilhabe sowie zusätzlicher Finanzierung des Bundes in Deutschland knapp 404.000 Menschen unterstützt und fast 70.000 kleine und mittlere Unternehmen beraten.

Gelder kommen aus mehrjährigem EU-Haushalt

Konkret geht es um den neuen, billionenschweren langfristigen EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 und Geld, das darin für Investitionen in Qualifizierung, Arbeitsmarktintegration, die Förderung benachteiligter Gruppen und soziale Inklusion vorgesehen ist: den sogenannten Europäischen Sozialfonds.

Derzeit ringen die EU-Länder um das neue Budget. Die EU-Kommission hatte ein Budget von 1,985 Billionen Euro vorgeschlagen. In absoluten Zahlen ist das deutlich mehr als im derzeitigen Mehrjahresbudget. Preisbereinigt und im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung handelt es sich aber nur um einen minimalen Anstieg im Vergleich zur Einigung zum laufenden Haushalt. Hinzu kommt, dass die Mittel neu verteilt und nicht alle Politikbereiche mehr Geld erhalten werden.

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Ein Kompromissvorschlag aus dem Oktober sieht rund 160 Milliarden Euro weniger vor. Dieses Konzept würde den Sozialfonds in Deutschland nach DGB-Berechnungen um rund 46 Prozent im Vergleich zu den derzeit verfügbaren Mitteln kürzen. In absoluten Zahlen rechnet der DGB inflationsbereinigt mit mindestens 3,2 Milliarden Euro weniger als in der derzeit laufenden Förderperiode.

DGB warnt dringend vor Kürzungen

Ein jüngst von EU-Ratspräsident António Costa stark überarbeitetes Konzept sieht vor, mit rund 204 Milliarden Euro einzuplanen - noch einmal deutlich weniger als von der Europäischen Kommission vorgesehen. Die Bundesregierung will allerdings noch weniger Geld in dem Topf sehen. Als größte Volkswirtschaft der EU trägt Deutschland den größten Anteil zum Etat bei.

Der DGB warne dringend vor Kürzungen an dem mehrjährigen Haushalt, heißt es in einem Schreiben des stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Körzell an Bundestagsabgeordnete, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Ein europäischer Haushalt, der in Qualifizierung, Arbeitsmarktintegration und soziale Inklusion investiert, stärkt den sozialen Zusammenhalt in der EU und ermöglicht einen gerechten Wandel der Arbeitswelt." Auch Wohlfahrtsverbände schlugen bereits Alarm.

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Spitzentreffen in Brüssel

Bundeskanzler Merz und die Staats- und Regierungschefs der anderen 26 EU-Länder kommen heute und am Freitag in Brüssel zusammen, um bei einem Sondergipfel über den jüngsten Kompromissvorschlag zum nächsten langfristigen EU-Haushalt zu beraten. Eigentlich wollen sich die Staaten bis Jahresende auf einen Haushalt einigen. Das wird aber frühestens beim regulären Dezember-Gipfel der EU-Spitzen erwartet, denn die Positionen liegen noch sehr weit auseinander./rdz/DP/zb