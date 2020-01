EU-Flugsicherheitsbehörde rät von Flügen über Iran nach Absturz ab

Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA rät nach dem Absturz eines ukrainischen Flugzeugs bei Teheran von Flügen über den Iran ab. Nach einem Treffen von Flugsicherheitsexperten in Brüssel sprach sich die EASA am Freitag gegen Flüge in einer Höhe von weniger als 25 000 Fuss (7620 Metern) über den Iran aus. Zuvor hatte die EASA bereits empfohlen, Flüge über den Irak zu vermeiden.

Die Empfehlung beruht nach EASA-Angaben auf den verfügbaren Informationen über jüngste Ereignisse in der Region, den Absturz der ukrainischen Passagiermaschine mit 176 Toten am Mittwoch eingeschlossen. Mehrere Regierungen äußerten den Verdacht, die Maschine könne von einer Rakete getroffen worden sein. Die EASA erklärte, sie arbeite weiter mit der EU-Kommission und den nationalen Behörden an einer Analyse der Lage und der Festlegung von Maßnahmen für einen sicheren Luftverkehr in der Region.

