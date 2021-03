EU genehmigt Essilorluxottica den Grandvision-Kauf mit Auflagen

Aktien in diesem Artikel EssilorLuxottica 130,55 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Brillenhersteller Essilorluxottica darf den Augenoptik-Einzelhändler Grandvision übernehmen. Nach mehr als einjähriger Prüfung gab die EU-Kommission grünes Licht für die Milliardentransaktion. Allerdings müssen sich beide Seiten von rund 350 Optiker-Filialen in Belgien, Italien und den Niederlanden trennen, um Befürchtungen in Brüssel über die zu große Marktmacht der beiden Unternehmen gegenüber Optikeinzelhändlern in den drei Ländern zu zerstreuen.

Die EU-Kommission hatte im Februar vergangenen Jahres eine vertiefte Prüfung des Vorhabens eingeleitet: Insgesamt 4.300 Optiker meldeten sich im Laufe der Untersuchung in Brüssel. Vor allem in Italien fürchtete die EU um den Wettbewerb im Brilleneinzelhandel. Dort wären beide Firmen zusammen als Optiker dreimal so groß geworden wie der nächst folgende Wettbewerber.

Konkret fürchtete die EU eine zu große Preismacht der beiden Firmen in den drei Märkten und den Wettbewerb im Brillenangebot. "Die von Essilorluxottica angebotenen Abhilfemaßnahmen begegnen dieser Gefahr und stellen sicher, dass der Wettbewerb auf der Ebene des Augenoptik-Einzelhandels auf nationaler Ebene dynamisch bleibt", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. In Deutschland gehört die Kette Apollo-Optik zu Grandvision.

