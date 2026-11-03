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EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn unter Auflagen

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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com genehmigt. Um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, müssen sich die Unternehmen aber an Bedingungen halten, wie die Behörde mitteilte./wea/DP/mis

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.08.19 JDcom Equal Weight Barclays Capital
13.12.18 JDcom Neutral Mizuho
22.10.18 JDcom Buy The Benchmark Company
17.08.18 JDcom Buy The Benchmark Company
17.08.18 JDcom Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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