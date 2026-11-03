DAX 25.934 -0,2%ESt50 6.164 -0,2%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,32 +2,5%Nas 25.420 +1,0%Bitcoin 69.261 +1,0%Euro 1,1194 +0,0%Öl 103,2 -1,5%Gold 3.934 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EU-Generalanwalt warnt: KI-Chatbots könnten Urheberrecht verletzen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
249.15 EUR -0.20 EUR -0.08 %
Charts | News | Analysen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Tech-Unternehmen riskieren, gegen die Urheberrechtsgesetze der Europäischen Union zu verstoßen, wenn ihre Chatbots mit Künstlicher Intelligenz (KI) Nachrichtenartikel wiederverwenden, um Antworten zu generieren. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Maciej Szpunar, erklärte, dass die Rechte eines Verlags verletzt werden könnten, wenn Chatbots unter bestimmten Umständen Material aus Online-Publikationen abrufen und wiederverwenden, um Antworten auf Suchanfragen von Nutzern zu generieren.

Werbung

Die Äußerung erfolgte, nachdem der ungarische Digitalverlag Like Company Google wegen seines Chatbot-Dienstes Gemini vor einem nationalen Gericht verklagt hatte. Der Verlag argumentierte, dass der Suchmaschinenkonzern urheberrechtlich geschützte Artikel verwendet habe, um große Sprachmodelle zu trainieren. Zudem habe er diese zwischen Juni 2023 und Mai 2024 wiederholt durch Gemini reproduziert. Die Richter in Ungarn wandten sich daraufhin an den EuGH in Luxemburg, um rechtliche Orientierung zu erhalten.

"Wir nehmen die Stellungnahme des Generalanwalts zur Kenntnis, die anerkennt, dass das EU-Recht KI-Training mit öffentlich zugänglichen Informationen erlaubt", sagte ein Google-Sprecher. "Gemini lernt sprachliche Muster, um originelle Ausgaben zu erstellen, anstatt Inhalte zu replizieren", sagte er. Zudem fügte er hinzu, dass Rechteinhaber die Möglichkeit haben, der Nutzung für KI-Funktionen zu widersprechen.

"Das Leistungsschutzrecht für Presseverleger schützt nicht die bloßen Tatsachen, über die in Presseveröffentlichungen berichtet wird, sondern nur die spezifische Ausdrucksform dieser Veröffentlichungen", teilte der EuGH mit.

Werbung

Der Generalanwalt sagte, solche Fälle sollten sich darauf konzentrieren, ob ein Chatbot unrechtmäßig auf Artikel zugegriffen hat - etwa durch die Umgehung einer Bezahlschranke. Zudem sei entscheidend, ob eine Antwort nur Fakten aus dem Artikel wiedergibt oder die Ausdrucksform einer Publikation wiederverwendet, und zwar "in einem solchen Ausmaß, dass der Nutzer durch das Lesen dieser Antwort vollständig davon entbunden ist, auf die Originalpublikation zuzugreifen."

Die Empfehlung des Generalanwalts ist nicht bindend. Es liegt nun an den Richtern in Ungarn, zu einem späteren Zeitpunkt ein Urteil zu fällen. Szpunar sagte, es gebe keine Beweise dafür, dass die Artikel von Like Company zum Training der Gemini-Modelle verwendet wurden. Zudem könnten sie nach EU-Recht mit urheberrechtlich geschütztem Material trainiert werden, so das Gericht in Luxemburg.

News Corp, Eigentümer des Wall Street Journal, hat eine kommerzielle Vereinbarung zur Bereitstellung von Inhalten auf Google-Plattformen.

Werbung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 10:54 ET (15:54 GMT)

Aktuelle Alphabet A (ex Google) Aktie News

Werbung

Alphabet A (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.