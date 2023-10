EU-Gericht: EU-Zölle auf Zippo-Feuerzeuge aus den USA rechtswidrig

Heute im Fokus

Sanofi-Mittel zeigt in Studie zu Jugend-Diabetes Potenzial. Neuer TRATON-Dienstleister will E-Lastwagen das Laden erleichtern. Inflation im Euroraum sinkt dank Sondereffekten deutlich. Air France verlässt Pariser Flughafen Orly. Moody's passt Bonitätsnote von LEG Immobilien nach unten an. Citigroup wird für Lufthansa pessimistischer.