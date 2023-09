EU-Gericht urteilt zu Klagen von Russen gegen EU-Sanktionen

Heute im Fokus

BaFin prüft Postbank-Beschwerden. Vodafone will Netzabdeckung mit Amazons Internet-Satelliten erweitern. New York will Beschränkungen für Kurzzeitvermieter wie Airbnb durchsetzen. Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform'. SAP stellt zum Jahresende Support für Kunden aus Russland ein. Airbus und Air France in Gespräche über JV zu A350-Komponenten.