EU-Gerichtshof entscheidet zu Milliardenstrafe gegen Google
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entscheidet am Donnerstag (9.30 Uhr) im Rechtsstreit um eine EU-Wettbewerbsstrafe gegen Google (Alphabet C (ex Google)) von mehr als vier Milliarden Euro. Die Europäische Kommission, die über die Einhaltung von Wettbewerbsregeln wacht, hatte die Buße 2018 verhängt. Sie warf dem Internetgiganten vor, das Betriebssystem Android auszunutzen, um die Marktposition seiner Suchmaschine auf unfaire Weise zu festigen.
Die Strafe der Kommission betrug ursprünglich 4,34 Milliarden Euro. Nachdem Google dagegen geklagt hatte, setzte das Gericht der EU in einem erstinstanzlichen Urteil den Betrag auf 4,125 Mrd Euro herab. Google und sein Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) legten dagegen Einspruch beim EuGH ein./vni/DP/stw
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