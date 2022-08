EU gibt 261 Millionen Euro für Palästinenser-Hilfswerk

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU unterstützt das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) mit weiteren 261 Millionen Euro. "Damit stehen dem Hilfswerk vorhersehbare Finanzmittel zur Verfügung, so dass es grundlegende Dienste für palästinensische Flüchtlinge bereitstellen kann", teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. 246 Millionen Euro sollten innerhalb von drei Jahren ausgezahlt werden, 15 Millionen Euro kämen aus einem Programm zur Bewältigung der Ernährungsunsicherheit, das die Folgen des Ukraine-Kriegs abfedern soll.

US-Präsident Joe Biden hatte dem UNWRA zuletzt ebenfalls Finanzhilfen in Höhe von 200 Millionen Dollar (etwa 195 Millionen Euro) zugesagt. Unter seinem Vorgänger Donald Trump hatte die US-Regierung als bis dahin größter Geber die Zahlungen an das Hilfswerk eingestellt./wim/DP/ngu